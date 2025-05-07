Путин оценил значение связей с Африкой для России

Путин: усиление связей с Африкой — один из приоритетов внешней политики РФ

Россия считает контакты с Африкой важными, а усиление связей со странами континента — одним из приоритетов своей внешней политики, заявил в ходе встречи с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Хотел бы подчеркнуть, что один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки. <...> Принят солидный пакет совместных документов, среди которых развернутая декларация и план действий до 2026 года», — отметил Путин.

Он также назвал прибытие Сассу-Нгессо в Москву на День Победы подтверждением дружбы между Россией и Конго, существующей на принципах взаимного уважения.

До этого сообщалось, что в российскую столицу прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее Си Цзиньпин заявил об отстаивании справедливого мира вместе с Россией.