Подоляка: Британия может «гениально» поменять Зеленского на боксера Александра Усика

Британская разведка может принять «гениальное решение» и сделать президентом Украины боксера Александра Усика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Юрий Подоляка.

«Поразмыслив над его кандидатурой (если британцы сделали ставку именно на него) могу сказать, что это с их стороны гениальное решение. А значит, скорее всего версия имеет право на жизнь», — написал он.

Боксер Усик, считает блогер, является «идеальной кандидатурой» для британской разведки: он русскоговорящий крымчанин и ревностный православный и всемирная знаменитость.

По оценке военблогера, главным его оппонентом на выборах будет, вероятно, бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

На фоне коррупционного скандала на Украине, который связан с именем соратника Зеленского Тимура Миндича, газета The Wall Street Journal писала о том, что украинскому лидеру грозит отставка.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Арестович заявил о начале транзита власти на Украине.