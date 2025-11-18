На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович заявил о начале транзита власти на Украине

Арестович заявил о процессе снятия Зеленского и транзите власти на Украине
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Череда скандалов на Украине и вскрытие коррупции в высших эшелонах власти республики являются частью процесса по снятию Владимира Зеленского с должности главы государства и начала транзита власти. Об этом написал экс-советник офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

«Параллельно со снятием Зеленского осуществляется процесс отделения членов его «военного кабинета» от возможного участия в управлении страной после ухода их начальника. Эти граждане доказали свою неэффективность в защите страны и свою недоговороспособность», — написал Арестович.

По его словам, покинувшие Украину могли надеяться, что их обойдет участь наказания и допросов, однако за пределами страны они уязвимы для американского правосудия, особенно если имеют отношение к разворовыванию помощи США.

Политик предположил, что ведущую роль в транзите власти будет играть парламент, и сразу после него начнется подготовка к выборам ради легитимизации переговоров и установления мира с Россией. Арестович также считает, что раз Украина находится на содержании западных партнеров, то именно они будут определять круг претендентов на должность президента.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что провело масштабную спецоперацию по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, за это время сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходил бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее экс-нардеп заявил , что Ермак контролировал денежные переводы лидерам Евросоюза.

