Коррупционный скандал на Украине достиг высокого уровня и грозит президенту страны Владимиру Зеленскому лишением поста. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается в публикации, украинцев возмутили обвинения в коррупции, предъявленные близкому окружению Зеленского. Такие обвинения, по мнению WSJ, нанесли куда больший удар по репутации президента, чем любое другое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с момента его вступления на пост.

Украинцы предполагают, что средства, которые они жертвовали на закупку беспилотников и другой техники, могли в итоге пойти на обогащение украинских властей.

Недовольство ситуацией на Украине растет не только в стране, но и за ее пределами. Официальные лица США сомневаются в надлежащем расходовании средств, которые Киев получает от Вашингтона. Некоторые американские чиновники, как и сам президент США Дональд Трамп, открыто рассуждают о том, чтобы прекратить оказывать помощь Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

