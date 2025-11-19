На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дипломат Ордаш указал на незаинтересованность РФ в диверсиях

Дипломат Ордаш: Россия не заинтересована в диверсиях в Польше
true
true
true
close
Global Look Press

Москва абсолютно не заинтересована в диверсиях на железной дороге в Польше, указал временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат отметил, что в польском дипведомстве Россию «по доброй традиции голословно обвинили во всех бедах, выкатили претензии, что якобы Россия стоит за актами диверсий». В то же время, по информации Ордаша, Варшава не хочет слышать аргументов Москвы.

«Поляки даже не задаются вопросом о том, что, как правило, все подозреваемые в актах саботажа на территории Польши — это граждане Украины». Я задаю вопрос: «Как вы думаете, зачем это вообще России нужно?» Ответа на это нет», — подчеркнул Ордаш.

Временный поверенный в делах РФ отметил, что у Москвы есть «много других более важных дел, в том числе развитие отношений с конструктивно настроенными государствами». Притом, по словам Ордаша, Польша в их число не входит. Дипломат также сообщил, что в Польше «продолжают раздуваться ненависть к России, военная истерия, психоз».

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о выявлении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Согласно информации правоохранительных органов, машинист поезда заметил повреждение в районе города Жичин утром 16 ноября. В результате инцидента состав был экстренно остановлен. После чего
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Ордаша.

Ранее политолог объяснил, почему поляки не любят русских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами