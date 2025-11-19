Москва абсолютно не заинтересована в диверсиях на железной дороге в Польше, указал временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат отметил, что в польском дипведомстве Россию «по доброй традиции голословно обвинили во всех бедах, выкатили претензии, что якобы Россия стоит за актами диверсий». В то же время, по информации Ордаша, Варшава не хочет слышать аргументов Москвы.

«Поляки даже не задаются вопросом о том, что, как правило, все подозреваемые в актах саботажа на территории Польши — это граждане Украины». Я задаю вопрос: «Как вы думаете, зачем это вообще России нужно?» Ответа на это нет», — подчеркнул Ордаш.

Временный поверенный в делах РФ отметил, что у Москвы есть «много других более важных дел, в том числе развитие отношений с конструктивно настроенными государствами». Притом, по словам Ордаша, Польша в их число не входит. Дипломат также сообщил, что в Польше «продолжают раздуваться ненависть к России, военная истерия, психоз».

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о выявлении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Согласно информации правоохранительных органов, машинист поезда заметил повреждение в районе города Жичин утром 16 ноября. В результате инцидента состав был экстренно остановлен. После чего

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Ордаша.

