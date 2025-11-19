Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске

Россия сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране в ответ на закрытие своего генерального консульства в Гданьске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — пообещала она.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о решении закрыть последнее работающее на территории страны генеральное консульство России в Гданьске.

27 июня в Кракове прекратило работу генконсульство РФ, которое вело свою деятельность в течение 80 лет. После этого у России осталось единственное работающее на территории Польши генеральное консульство, находящееся в Гданьске. Однако теперь и оно будет закрыто.

На фоне этого события 11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в РФ. Ему сообщили, что в ответ на отзыв польскими властями согласия на функционирование генконсульства РФ в Кракове российская сторона с 29 августа отзывает согласие о сотрудничестве по работе генконсульства Польши в Калининграде. В МИД подчеркнули, что ни один недружественный выпад против России не останется без реакции.

Ранее в МИД РФ высказались о заморозке дипотношений с Польшей.