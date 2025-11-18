МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России

В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России в республике Андрея Ордаша. Об этом сообщил РИА Новости дипломат.

«Завтра в 10.00 (12.00 мск) меня пригласили в МИД Польши», — сказал он.

Ордаш не назвал причину его вызова в польское внешнеполитическое ведомство.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал диверсией этот инцидент. О диверсии также заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик. Он отметил, что в последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию.

