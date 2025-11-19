Посол заявил о «пробуксовке» диалога России и США

Диалог России и США «забуксовал», но не остановился. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Ни в коей мере. Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов», — сказал дипломат в ответ на вопрос, можно ли говорить о том, что позитивный импульс саммита в Анкоридже себя исчерпал.

По его словам, то, что затем диалог между двумя государствами «забуксовал», вовсе не означает его остановку. Стороны продолжают контакты на разных уровнях, отметил Дарчиев.

Также он подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты, являясь великими державами, обречены на то, чтобы договариваться «как минимум о неконфронтационном сосуществовании». Как обратил внимание посол, это хорошо понимали руководители СССР и США, устанавливая дипломатические отношения в 1933 году. Понимали это и президенты РФ и Соединенных Штатов, условившиеся в телефонном разговоре 12 февраля, вслед за инаугурацией Трампа, о том, что «будут добиваться привнесения нормальности в российско-американскую повестку дня», добавил дипломат.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в сфере переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта пока нет никаких новаций в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже.

Ранее Путин заявил, что у РФ и США много интересных направлений для совместной работы.