Названа дата открытия границы Литвы с Белоруссией

Литва 20 ноября откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его информации, с четверга Литва собирается открыть автомобильные пункты пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»).

19 ноября литовское правительство приняло решение открыть границу с Белоруссией.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

По словам лидера литовской партии «Заря над Неманом» Ремигиюса Жемайтайтиса, решение Литвы закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Литва закрыла границу из-за желания заработать политические очки.