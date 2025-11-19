Литва открывает границу с Белоруссией

Литва приняла решение об открытии границы с Белоруссией. Это следует из решения правительства республики, передает ТАСС.

18 ноября председатель входящей в правящую коалицию парламентской партии «Заря над Неманом» Ремигиюс Жемайтайтис заявлял, что решение Литвы закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов.

В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко после обращения литовской стороны поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе.

17 ноября два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши возобновили работу.

Ранее в Литве допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока.