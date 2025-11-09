На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Белоруссии рассказали, почему Литва закрыла границу

МИД Белоруссии: Литва закрыла границу из-за желания заработать политические очки
Литва закрыла границу с Белоруссией из-за того, что республика Прибалтики хочет заработать политические очки на конфликтном потенциале. Об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков телеканалу «Беларусь 1».

«Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на вот этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что «мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это», — сказал министр, говоря о причинах закрытия границы.

Он отметил, что «по-другому никак» прибалтийские страны «себя проявить не могут от слова совсем».

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в МИД РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе Литвы и Белоруссии.

