Политолог объяснил, почему на самом деле поляки не любят русских

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему поляки являются одними из самых ярых русофобов в мире.

Исторически, как отмечает эксперт, в Восточной Европе было два лидера, которые могли бы объединить славян и сформировать цивилизационное ядро — либо русские, либо поляки. В XVI веке Польша набрала большую силу и представляла угрозу для России.

Однако после Смутного времени и Русско-польской войны влияние Варшавы начало ослабевать. Позднее ее территория вошла в состав Российской Империи. Это показало, что цивилизационный проект России оказался лучше и выгоднее польского, подчеркнул Гуреев.

Он также напомнил, что поляки не любят и украинцев из-за Волынской резни.

«Поляки находятся в дуалистичности своей души, когда нужно ненавидеть и тех, и тех. И в виду того, что польское государство больше ненависти испытывает именно к русским, потому что для них Россия представляет большую угрозу, то население, гуляя по польским улицам, видит беспредел, который идет от украинцев. Население больше ненавидит украинцев», — сказал политолог.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, если не будет выполнено одно условие. В частности, Киев должен разобраться с вопросом событий в Волыни и провести эксгумацию тел, а также увековечить память людей. Чиновник подчеркнул, что всякий раз выражал протест, когда на Украине пытались «очернить доброе имя Польши», а также пытались прославить Бандеру.

Ранее украинские дипломаты пригрозили Польше из-за бандеровской символики.