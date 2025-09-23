На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему на самом деле поляки не любят русских

Политолог Гуреев: Польша в своей истории не смогла объединить славян
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему поляки являются одними из самых ярых русофобов в мире.

Исторически, как отмечает эксперт, в Восточной Европе было два лидера, которые могли бы объединить славян и сформировать цивилизационное ядро — либо русские, либо поляки. В XVI веке Польша набрала большую силу и представляла угрозу для России.

Однако после Смутного времени и Русско-польской войны влияние Варшавы начало ослабевать. Позднее ее территория вошла в состав Российской Империи. Это показало, что цивилизационный проект России оказался лучше и выгоднее польского, подчеркнул Гуреев.

Он также напомнил, что поляки не любят и украинцев из-за Волынской резни.

«Поляки находятся в дуалистичности своей души, когда нужно ненавидеть и тех, и тех. И в виду того, что польское государство больше ненависти испытывает именно к русским, потому что для них Россия представляет большую угрозу, то население, гуляя по польским улицам, видит беспредел, который идет от украинцев. Население больше ненавидит украинцев», — сказал политолог.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, если не будет выполнено одно условие. В частности, Киев должен разобраться с вопросом событий в Волыни и провести эксгумацию тел, а также увековечить память людей. Чиновник подчеркнул, что всякий раз выражал протест, когда на Украине пытались «очернить доброе имя Польши», а также пытались прославить Бандеру.

Ранее украинские дипломаты пригрозили Польше из-за бандеровской символики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами