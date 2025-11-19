Премьер Украины не стала отчитываться перед Радой из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не пришла на заседание Верховной рады, куда ее вызвали для отчета в связи с расследованием коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Вместо Свириденко в Раду придет вице-премьер Тарас Качка», — пояснил он.

19 ноября Верховная рада во второй раз пытается отправить в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, которые фигурируют в крупном коррупционном скандале. Первая попытка сорвалась 18 ноября из-за того, что депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Раде и потребовали отставки всего правительства, а не только двух министров. Заседание пришлось отменить.

Позже в этот же день партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» присоединилась к требованию коллег в Верховной раде отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте новую коалицию.

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, одним из главных фигурантов которого является бизнесмен Тимур Миндич, которого называют соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком». Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут причастны не только чиновники из окружения Зеленского, в частности глава его офиса Андрей Ермак, но и он сам. Официальных подтверждений на этот счет от правоохранителей пока не было.

