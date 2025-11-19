СВР: украинцы на фоне коррупционного скандала чувствуют, что их предали

Европейские дипломаты и разведчики докладывают, что жители Украины чувствуют себя преданными из-за коррупционного скандала, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич, считающийся соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Большинство украинских граждан чувствуют себя преданными после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании», — говорится в публикации разведслужбы.

По данным СВР, на фоне коррупционного скандала украинцы перестали верить в то, что их страну в обозримом будущем примут в Евросоюз.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в Евросоюз не может вступить коррумпированная страна, тем самым дав понять, что Украине на данный момент дорога в ЕС закрыта. Он считает, что западные партнеры Украины должны потребовать от киевских властей немедленного выяснения обстоятельств коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором оказались замешаны люди из окружения Зеленского. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Запад должен настаивать на проведении надлежащего расследования.

Ранее в ЕС зафиксировали апатичность украинцев на фоне сильной усталости от конфликта.