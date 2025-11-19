Дмитрий Гордон сообщил о готовящемся на него покушении

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) заявил, что на него готовится покушение. Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Станиславу Кучеру (признан в РФ иностранным агентом) на YouTube.

«Я последние года полтора не могу жить дома у себя, потому что на меня развернута охота», — заявил Гордон.

Украинский журналист уточнил, что Служба безопасности Украины (СБУ) уже задержала несколько групп, планировавших с ним расправиться. Он также добавил, что по-прежнему живет на Украине и находится под государственной охраной.

До этого Дмитрий Гордон назвал россиян «сбродом» в ответ на вопрос Кучера, как изменилось его мнение с 2019 года о жителях Российской Федерации. Журналист Кучера уточнил на это, что ранее Гордон заявлял, что в России живет множество талантливых людей, и в целом положительно отзывался о населении соседней страны. На что Гордон сказал, что с тех пор прошло много времени и он свое мнение изменил.

В июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении Гордона. Ему назначено 14 лет колонии общего режима по обвинениям в призывах к терроризму и распространении недостоверной информации о российской армии.

Ранее россиян оскорбил глава МИД Украины.