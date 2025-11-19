Украинский журналист Гордон резко высказался о россиянах

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) в беседе со своим коллегой Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом) оскорбил россиян. Видеозапись их разговора опубликована на YouTube.

В частности, Гордон отказался считать россиян народом.

«Я их даже народом называть не могу, это не народ, это сброд», — заявил Гордон.

В ответ Кучер напомнил, что ранее в 2019 Гордон положительно высказывался о гражданах России, отмечая, что в стране множество талантливых людей. В ответ на это журналист заметил, что прошло много времени, и он изменил свое мнение.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении Гордона. Он приговорен к 14 годам колонии общего режима за призывы к терроризму, а также за распространение недостоверных данных о российской армии.

На заседании говорилось, что уголовное дело в отношении Гордона завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к расправе над главами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

