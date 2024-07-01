Российский военный суд заочно вынес приговор Дмитрию Гордону

2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении журналиста с Украины Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом). Он приговорен к 14 годам колонии общего режима за призывы к терроризму, а также за распространение недостоверных данных о российской армии.

Об этом пишет ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет<...>» — огласил приговор судья Роман Кифоренко.

Приговор вступит в силу в случае задержания Гордона на территории РФ либо его экстрадиции в Россию. Согласно приговору, осужденный должен будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что представитель прокуратуры требовала приговорить Гордона к 14 годам лишения свободы.

На заседании отмечали, что головное дело в отношении Гордона завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к расправе над главами России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прокурор также отметила, что в другом ролике Гордон требовал от США ударить ядерным оружием по РФ и начать против страны полномасштабную военную операцию.

Ранее Гордона повторно объявили в розыск в России.