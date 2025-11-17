Глава МИД Украины оскорбил россиян

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил россиян в подверженности «промывке мозгов», трусости и агрессии. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Русские либо более подвержены промыванию мозгов, чем немцы в Третьем рейхе, либо более трусливы, либо более склонны к агрессии — или все вышеперечисленное», — написал Сибига.

Он также назвал «моральной катастрофой» действия России. Украинский министр считает, что Европа сможет восстановить «моральные основы», только когда «справедливость восторжествует».

До этого Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом.

По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

Ранее МИД Украины обратился к Китаю и Индии из-за России.