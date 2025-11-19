На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАБУ и САП планируют обыски у топ-менеджеров «Нафтогаза»

Нардеп Железняк сообщил о планах НАБУ и САП провести обыски в «Нафтогазе»
РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) планируют обыски у топ-менеджеров «Нафтогаза». Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, об этом ему стало известно через свои источники.

До этого сообщалось, что глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий может стать новым министром энергетики Украины после увольнения Светланы Гринчук на фоне расследования НАБУ о коррупции в энергетическом секторе.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее в Раде заявили о бегстве министра энергетики Украины из страны.

Новости Украины
