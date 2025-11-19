На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Дарчиев заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с РФ
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты не хотят говорить с Россией о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом «Коммерсанту» заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Посол отметил, что американская сторона отказывается говорить с Москвой о возвращении конфискованных объектов дипломатической недвижимости.

«Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО», — подчеркнул он.

В этой связи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не так быстро, как хотелось бы.

По словам главы российского МИД, в рамках диалога с Соединенными Штатами по так называемым двусторонним раздражителям важно не ограничиваться вопросами работы посольств, но и заниматься налаживанием авиасообщения между странами и возвратом дипсобственности России.

Он добавил, что в настоящий момент российская сторона ждет ответа от США по поводу возобновления диалога.

Президент России Владимир Путин назвал лидерские качества своего американского коллеги Дональда Трампа хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США.

Ранее Песков рассказал о контактах России и США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами