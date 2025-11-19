США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Соединенные Штаты не хотят говорить с Россией о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом «Коммерсанту» заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Посол отметил, что американская сторона отказывается говорить с Москвой о возвращении конфискованных объектов дипломатической недвижимости.

«Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО», — подчеркнул он.

В этой связи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не так быстро, как хотелось бы.

По словам главы российского МИД, в рамках диалога с Соединенными Штатами по так называемым двусторонним раздражителям важно не ограничиваться вопросами работы посольств, но и заниматься налаживанием авиасообщения между странами и возвратом дипсобственности России.

Он добавил, что в настоящий момент российская сторона ждет ответа от США по поводу возобновления диалога.

Президент России Владимир Путин назвал лидерские качества своего американского коллеги Дональда Трампа хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США.

Ранее Песков рассказал о контактах России и США.