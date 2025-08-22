Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений

Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления российско-американских отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове, сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что лидерские качества президента Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться», — сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время отношения Соединенных Штатов и РФ находятся на низком уровне, однако после прихода к власти Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля». Путин назвал прошедший на Аляске саммит содержательным, а также отметил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на уровне компаний и министерств. Он добавил, что Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Путин рассказал об обсуждении с США перспектив сотрудничества в Арктике.