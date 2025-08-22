На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений

Путин назвал лидерские качества Трампа залогом восстановления отношений РФ и США
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления российско-американских отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове, сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что лидерские качества президента Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться», — сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время отношения Соединенных Штатов и РФ находятся на низком уровне, однако после прихода к власти Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля». Путин назвал прошедший на Аляске саммит содержательным, а также отметил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на уровне компаний и министерств. Он добавил, что Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Путин рассказал об обсуждении с США перспектив сотрудничества в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами