Эксперт оценил изображение Моди на обложке-предсказании The Еconomist

Политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv обратил внимание на то, как изображены мировые лидеры на традиционной обложке-предсказании журнала The Еconomist на 2026 год.

«С одной стороны мы с вами видим [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина], главу Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] и, как бы странно ни звучало, [премьера] Израиля [Биньямина Нетаньяху]. С другой — [президента США] Дональда Трампа, [премьера Индии Нарендру] Моди и [украинского лидера] Владимира Зеленского», — отметил эксперт.

По его мнению, правильнее было бы поставить Моди на одну сторону с Путиным и Си Цзиньпином, но это было бы слишком явным отсылом к тому, что формируется некая глобальная коалиция. Для западной аудиторией такое положение вещей выглядит как катастрофа, считает Гуреев.

Общая концепция обложки на 2026 год — милитаризация, сделал вывод политолог. Он указал на два танка, изображенных на противоположных сторонах рисунка, и скрещенные мечи в центре. Видны и современные тренды — гонка вооружений: спутники, ракеты, роботы.

Кроме того, по его словам, не стоит забывать о торговле, которая сегодня тоже выступает в качестве оружия. Ее символизирует контейнеровоз с торчащими пушками.

Ранее в США призвали Европу стать «более агрессивной» в отношении России.