Политолог расшифровал обложку-предсказание The Economist на 2026 год

Политолог Данила Гуреев в беседе Tsargrad.tv расшифровал традиционную обложку-предсказание журнала The Economist. Эксперт признался, что в подобные пророчества не верит. По его мнению, это скорее гипотезы и планы.

Общая концепция обложки на 2026 год — милитаризация, считает Гуреев. Он обратил внимание на два танка, изображенных на противоположных сторонах рисунка, и скрещенные мечи в центре. Видны и современные тренды — гонка вооружений: спутники, ракеты, роботы, отметил политолог.

Кроме того, по его словам, не стоит забывать о торговле, которая сегодня тоже выступает в качестве оружия. Ее символизирует контейнеровоз с торчащими пушками.

«Анализируя данную обложку, мы с вами видим, в первую очередь, даже не определенные предсказания. Мы с вами видим тренды, которые существуют сегодня и которые идут на задел в перспективе ближайшего года», — сказал Гуреев.

Нельзя не упомянуть о чемпионате мира по футболу, который станет одним из главных событий 2026 года, особенно для европейского мира, где простые ценности начинают выглядеть более привлекательными, чем политика, заключил политолог.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев до этого поделился прогнозом, согласно которому средний курс доллара в 2026 году составит 88-95 рублей.

По его словам, сильный рубль не отменяет базового инстинкта россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

Ранее сообщалось, что Россия хочет в 2026 году провести альтернативный чемпионат мира по футболу.