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В МИД РФ высказались о заморозке дипотношений с Польшей

Захарова: уровень отношений РФ и Польши столь низок, что замораживать нечего
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Уровень дипломатических отношений между Москвой и Варшавой настолько низок, что замораживать уже нечего. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны оказались в такой ситуации из-за действий Польши.

«Наши двусторонние отношения находятся на таком низком уровне, что, по сути, уже нечего замораживать. Можно, конечно, как это делает режим в Польше, вредить собственным же гражданам <...>, но я хотела бы отметить, в инициативном порядке никаких шагов, способствующих вот такому положению дел, российская сторона никогда не предпринимала», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва лишь дает адекватные ответы на недружественные действия со стороны других государств. В том числе это касается Польши.

Кроме того, Захарова высказалась о возможности «снижения градуса русофобии» в соседней республике. Как отметила дипломат, пока в Польше не наблюдаются соответствующие тенденции.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил, что руководство страны решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Учреждение должно прекратить работу до 30 июня текущего года.

Варшава пошла на такой шаг из-за появившихся в ее распоряжении «доказательств» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на местный торговый центр. Речь идет о пожаре в комплексе на улице Марывильской в столице Польши, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.

Ранее посол предупредил о последствиях закрытия генерального консульства РФ в Кракове.

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