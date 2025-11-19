Заседание Рады прервали из-за воздушной тревоги

Заседание Верховной рады Украины прервали из-за объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что через 15 минут заседание возобновилось — на нем обсуждается отставка глав минюста и минэнерго Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

Сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. По данным украинских СМИ, был поврежден порт и одно судно, пришвартованное к гавани. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов. Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о втором взрыве в Измаиле.

