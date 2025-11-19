На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заседание Рады прервали из-за воздушной тревоги

Рада приостановила заседание из-за объявления воздушной тревоги по всей Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Заседание Верховной рады Украины прервали из-за объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что через 15 минут заседание возобновилось — на нем обсуждается отставка глав минюста и минэнерго Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

Сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. По данным украинских СМИ, был поврежден порт и одно судно, пришвартованное к гавани. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов. Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о втором взрыве в Измаиле.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами