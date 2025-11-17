На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео ночной атаки БПЛА на Одесскую область

Мощная атака ударных дронов на Одесскую область попала на видео
Ночью 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ночью беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу Одесской области», — уточнили журналисты.

По их информации, был поврежден порт и одно судно, которое было пришвартовано к гавани. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов.

Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в городе Измаиле Одесской области произошел второй взрыв. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует воздушная тревога.

Первое сообщение о взрыве поступило в около 02:40 17 ноября. При этом возможные причины инцидента не сообщались.

Спустя несколько часов украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что в Одесской области произошли возгорания на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.

