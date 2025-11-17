Появилось видео ночной атаки БПЛА на Одесскую область

Ночью 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ночью беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу Одесской области», — уточнили журналисты.

По их информации, был поврежден порт и одно судно, которое было пришвартовано к гавани. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов.

Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в городе Измаиле Одесской области произошел второй взрыв. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует воздушная тревога.

Первое сообщение о взрыве поступило в около 02:40 17 ноября. При этом возможные причины инцидента не сообщались.

Спустя несколько часов украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям рассказала, что в Одесской области произошли возгорания на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.