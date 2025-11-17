В Одесской области произошел новый взрыв

В одесском Измаиле произошел новый взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в городе Измаиле Одесской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Измаиле в Одесской области был слышен взрыв», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Общественного».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует воздушная тревога.

Незадолго до этого телеканал сообщал о взрыве в Измаиле.

В субботу в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

По информации военного блогера Юрия Подоляки, российские войска поразили все ТЭЦ в Киеве и использовали новую тактику в применении БПЛА, пуская дроны на сверхмалой высоте. В ночь на 14 ноября в украинской столице не менее шести раз произошли взрывы.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.