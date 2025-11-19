На юге Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Николаеве, который находится на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. По данным украинских СМИ, был поврежден порт и одно судно, пришвартованное к гавани. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Так, 14 ноября Вооруженные силы РФ поразили все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.