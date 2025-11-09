В Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины

Вооруженные силы России бьют по энергетической инфраструктуре Украины для вывода из строя военных объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Наша основная цель ударов по объектам энергетики Украины — это вывод из строя объектов военного назначения, а также объектов инфраструктурного назначения, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины», — сказал Чепа.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В публикации говорится, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

