Мединский назвал события на Украине общей трагедией

Мединский назвал ситуацию на Украине трагедией для россиян и украинцев

События на Украине — это трагедия не только для украинцев, но и для россиян. Таким мнением поделился помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей статье, которая опубликована на сайте kp.ru.

«Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас», — написал он.

Мединский также иронично отреагировал на «отмену» украинскими властями имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в «запретительном» списке переименованы в «Микола Перший» и «Микола Другий». Он отметил, что Украина ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов.

До этого Мединский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает возвращение исторических русских названий на »Яндекс Картах» городам Украины, включая Днепропетровск и Елизаветград.

