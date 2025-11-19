На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский прокомментировал отмену Киевом имен российских императоров

Мединский: Украина ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов
Максим Блинов/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на «отмену» властями Украины имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в «запретительном» списке переименованы в «Микола Перший» и «Микола Другий». Об этом Мединский написал в своей статье на сайте «Комсомольской правды».

Таким образом он прокомментировал публикацию украинским институтом национальной памяти списков «запрещенных» и «разрешенных» имен, в которых оказались по большей части русские писатели, поэты, музыканты, художники, живущие в XVIII и XIX веках.

Особые заслуги выявились у «Миколы» Гоголя (Николай Гоголь — прим. ред.) как известного «собирателя украинского фольклора», обратил внимание Мединский.

«Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» — оба отныне на Украйне запрещены», — написал Мединский.

Писателя Антона Чехова пока «разрешили» на Украине как «украинского писателя», несмотря на то, что тот называл Малороссию «Хохляндией», отметил помощник президента РФ.

Комментируя украинский список, Мединский подчеркнул, что до такого «прочтения русской классики» не доходило даже ведомство Геббельса. По его мнению, Киев превзошел нацистов.

Ранее в Кремле оценили исторические лекции Мединского.

