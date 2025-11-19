Мединский прокомментировал отмену Киевом имен российских императоров

Помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на «отмену» властями Украины имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в «запретительном» списке переименованы в «Микола Перший» и «Микола Другий». Об этом Мединский написал в своей статье на сайте «Комсомольской правды».

Таким образом он прокомментировал публикацию украинским институтом национальной памяти списков «запрещенных» и «разрешенных» имен, в которых оказались по большей части русские писатели, поэты, музыканты, художники, живущие в XVIII и XIX веках.

Особые заслуги выявились у «Миколы» Гоголя (Николай Гоголь — прим. ред.) как известного «собирателя украинского фольклора», обратил внимание Мединский.

«Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» — оба отныне на Украйне запрещены», — написал Мединский.

Писателя Антона Чехова пока «разрешили» на Украине как «украинского писателя», несмотря на то, что тот называл Малороссию «Хохляндией», отметил помощник президента РФ.

Комментируя украинский список, Мединский подчеркнул, что до такого «прочтения русской классики» не доходило даже ведомство Геббельса. По его мнению, Киев превзошел нацистов.

