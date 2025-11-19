На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде опровергли информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного в Лондоне

Депутат Рады Железняк назвал вбросом информацию о встрече Ермака и Залужного
Ukraine Presidency/Global Look Press

Информация о том, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретится в Лондоне с украинским послом в Великобритании Валерием Залужным, не соответствует действительности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Может [Ермак] и летит в Лондон, но точно не к Залужному», — написал политик, назвав распространенную СМИ информацию «вбросом».

До этого украинское издание «Бабель» сообщило со ссылкой на два источника, что Ермак на фоне коррупционного скандала летит в Лондон, где планирует встретиться с Залужным. Отмечалось, что детали предстоящего разговора остаются неизвестными. Источники напомнили, что Ермак уже посещал Залужного в Лондоне осенью 2024 года и просил его оставаться в команде. Тогда дипломат заявил, что не намерен заниматься политикой, пока продолжается конфликт на Украине.

19 ноября обозреватель британского журнала The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что запланированные в Турции переговоры между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Ермаком отменены. Собеседники журналиста сказали ему, что Уиткофф, договариваясь о встрече с Ермаком, возможно, не знал, «в какой скандал вляпался».

Ранее в Раде заявили о бегстве министра энергетики Украины из страны.

