Ермак вылетел в Лондон на встречу с Залужным на фоне коррупционного скандала

«Бабель»: Ермак встретится в Лондоне с Залужным на фоне коррупционного скандала
РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала летит в Лондон, где планирует встретиться с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами страны и послом в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на два источника.

«Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным», — отмечается в публикации.

Детали предстоящего разговора остаются неизвестными. Источники напомнили, что Ермак уже посещал Залужного в Лондоне осенью 2024 года и просил его оставаться в команде. Тогда дипломат заявил, что не намерен заниматься политикой, пока продолжается конфликт на Украине.

19 ноября обозреватель британского журнала The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что запланированные в Турции переговоры между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Ермаком отменены. Собеседники журналиста сказали ему, что Уиткофф, договариваясь о встрече с Ермаком, возможно, не знал, «в какой скандал вляпался».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Украине предложили два варианта действий против Зеленского из-за коррупции.

