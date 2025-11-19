На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ стало известно об отмене переговоров Уиткоффа и Ермака в Турции

Журналист Кэрролл: встреча Уиткоффа и Ермака в Турции не состоится
Сергей Бобылев/РИА Новости

Запланированные на 19 ноября в Турции переговоры между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком отменены. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил обозреватель британского журнала The Economist Оливер Кэрролл.

Собеседники журналиста сказали ему, что Уиткофф, договариваясь о встрече с Ермаком, возможно, не знал, «в какой скандал вляпался».

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится активизировать переговоры о мире. Для этого глава государства отправится в Турцию. Туда также направляется Уиткофф. Российская сторона на этих переговорах присутствовать не будет, сообщили в Кремле. Более того, Москва не получала предложений о возобновлении процесса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры в Турции должны были состояться на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала, в котором оказались замешаны близкие к Зеленскому люди.

Ранее в ЕС усомнились в способности Уиткоффа достоверно передавать Трампу информацию по Украине.

Переговоры о мире на Украине
