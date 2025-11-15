На Украине предложили два варианта действий против Зеленского из-за коррупции

«Страна»: у ЕС есть два варианта действий против Зеленского из-за коррупции

Коррупционный скандал на Украине неминуемо потребует реакции от Европы, которой придется принять определенные меры в отношении Владимира Зеленского. Об этом заявило украинское издание «Страна».

«Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. С учетом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения (или сокращения) финансовой помощи Украине, например, Орбаном», – говорится в публикации.

По мнению издания, у европейских партнеров Украины есть два основных сценария реагирования. Первый – добиться от Зеленского официальных обещаний по борьбе с коррупцией, а также произвести смену руководства в государственных компаниях и силовых ведомствах под контролем международных наблюдателей.

Второй вариант, обозначенный как «более радикальный», предполагает отставку главы Офиса президента Ермака и правительства Свириденко с последующим назначением на их места лояльных к Западу фигур, близких к грантовым организациям и посольствам стран G7.

«Неизвестно, правда, захотят ли европейцы сейчас выдвинуть столь жесткие и широкие требования Зеленскому, но если это произойдет, то Банковой будет очень трудно их проигнорировать», – заключают авторы статьи.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

