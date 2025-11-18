На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин встретился с премьер-министром Монголии в Кремле

Путин встретился с премьером Монголии Гомбожавын Занданшатаром
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Монголии Гомбожавын Занданшатара, который прибыл в РФ для участия в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что двусторонние связи двух государств поступательно развиваются.

Также Путин принял руководителей делегаций совета глав правительств ШОС в Кремле. Также президент РФ отдельно провел двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

До этого Путин заявил, что товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества продолжает расти, в 2024 году он достиг $409 млрд.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с Россией никак не отразится на работе ШОС.

Представитель Кремля призвал подождать, поскольку документ является законопроектом и еще не был принят. Песков объяснил, что дальнейшая судьба проекта неизвестна и на данный момент нет точного понимания, что именно поддержал президент США Дональд Трамп.

Ранее Путин назвал общую цель стран ШОС.

