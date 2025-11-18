На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал общую цель стран ШОС

Путин назвал общей целью стран ШОС повышение роли объединения в мире
Общей целью стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является повышение роли объединения в мире. Об этом во время встречи с главами делегаций Совета глав правительств государств — членов организации заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«У всех нас одна общая цель — повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом, региональных объединений», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что правительствам стран — участниц организации принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, работы по расширению многопланового взаимодействия.

1 сентября Путин заявил, что на рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся около десяти заявок от государств на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. По его словам, все больше стран желают сотрудничать с организацией, искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к объединению растут.

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.

