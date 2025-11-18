На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил темпы роста товарооборота между Россией и странами ШОС

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжает расти, в 2024 году он достиг $409 млрд. Об этом в ходе переговоров с главами делегаций государств — участников объединения заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами — участниками ШОС товарооборот растет», — заявил он.

По словам российского лидера, объем расчетов РФ с партнерами ШОС в национальных валютах составляет свыше 97%.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с Россией никак не отразится на работе ШОС.

Представитель Кремля призвал подождать, поскольку документ является законопроектом и еще не был принят. Песков объяснил, что дальнейшая судьба проекта неизвестна и на данный момент нет точного понимания, что именно поддержал президент США Дональд Трамп.

17 ноября американский лидер подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.

Ранее Трамп захотел наказать Иран за сотрудничество с РФ.

