Путин высказался о взаимодействии в формате Россия-Монголия-Китай

Путин: Москва уделяет особо внимание взаимодействию в формате РФ-Монголия-Китай
Гавриил Григоров/РИА Новости

Правительство России уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате РФ - Монголия - Китай. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с монгольским премьер-министром Гомбожавын Занданшатаром, передает Telegram-канал Кремля.

Глава государства также отметил, что обсудил возможность расширения сотрудничества в данном формате с премьером госсовета КНР Ля Цяном.

«Сегодня имел удовольствие встречаться с вашим коллегой, с премьером Госсовета Китайской Народной республики, мы тоже говорили с ним о возможности расширения нашего сотрудничества в трехстороннем формате», — сказал Путин.

В сентябре президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что республика прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем. Глава государства выразил готовность к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества.

Ранее Путин заявил о стремлении к развитию отношений с КНР и Монголией.

