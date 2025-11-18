Трамп заявил, что его «удивляет» продолжение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «удивляет» продолжение конфликта на Украине. Запись его выступления была размещена на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, он «остановил восемь войн».

«У меня осталась еще одна. Я немного удивлен Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — сказал политик в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

6 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Также, за несколько дней до этого, президент Соединенных Штатов заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован.

Ранее Трампа уличили в отказе от поддержки Украины.