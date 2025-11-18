В Госдуме оценили слова министра обороны Польши о войне с Россией

Слова министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о возможной войне с Россией являются частью большой пропагандистской кампании по демонизации Москвы. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, в основе кампании по «демонизации» России лежит кризис капиталистического мира. Когда «население в проигрыше» и часть «капитала крупного в проигрыше», возникает необходимость обосновать такое положение вещей российской угрозой, объяснил депутат.

Кроме того, нужно найти возможность альтернативных схем, связанных с запуском экономики, и военный сектор как раз является такой областью, отметил политик. За счет этого можно бороться с безработицей и сохранять часть передовых отраслей промышленности, отметил Новиков.

«А это все тоже требует идеологического и пропагандистского обоснования. Против кого вооружаться? Понятно, что не против США или кого-то еще в западном мире. Поэтому Россия рисуется в качестве угрозы, которая должна оправдать не только ухудшение социального самочувствия жителей Евросоюза, но и стать условием роста милитаризации в странах ЕС», — сказал депутат.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что провокации в адрес России нанесут ущерб в первую очередь самой Польше.

Ранее еврокомиссар испугался «нападения» России на Прибалтику в ближайшие годы.