На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили слова министра обороны Польши о войне с Россией

Депутат Новиков назвал слова министра обороны Польши о войне с РФ пропагандой
true
true
true
close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Слова министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о возможной войне с Россией являются частью большой пропагандистской кампании по демонизации Москвы. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, в основе кампании по «демонизации» России лежит кризис капиталистического мира. Когда «население в проигрыше» и часть «капитала крупного в проигрыше», возникает необходимость обосновать такое положение вещей российской угрозой, объяснил депутат.

Кроме того, нужно найти возможность альтернативных схем, связанных с запуском экономики, и военный сектор как раз является такой областью, отметил политик. За счет этого можно бороться с безработицей и сохранять часть передовых отраслей промышленности, отметил Новиков.

«А это все тоже требует идеологического и пропагандистского обоснования. Против кого вооружаться? Понятно, что не против США или кого-то еще в западном мире. Поэтому Россия рисуется в качестве угрозы, которая должна оправдать не только ухудшение социального самочувствия жителей Евросоюза, но и стать условием роста милитаризации в странах ЕС», — сказал депутат.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что провокации в адрес России нанесут ущерб в первую очередь самой Польше.

Ранее еврокомиссар испугался «нападения» России на Прибалтику в ближайшие годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами