В Госдуме ответили на обвинения Польши в повреждении железной дороги на Украину

Провокации в адрес России нанесут ущерб в первую очередь самой Польше. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя обвинения Варшавы в адрес Москвы в якобы подрыве железнодорожной линии на территории страны.

Он напомнил, что поляки «известны своими провокациями». Депутат посоветовал министру обороны республики Владиславу Косиняк-Камышу в ходе расследования инцидента на железной дороге «не выйти на самого себя». Парламентарий задался вопросом, какова цель действий Варшавы.

«Когда вокруг Калининградской области литовцы и поляки устанавливали минные поля, один из пограничников случайно подорвался на мине. Здесь никакого злорадства нет. Чем больше провокаций они будут использовать, тем больше возможностей самим пострадать. Так что не советую их устраивать», — высказался Колесник.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.

Ранее премьер Польши назвал повреждение на железной дороге «диверсией».