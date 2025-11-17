Еврокомиссар испугался «нападения» России на Прибалтику в ближайшие годы

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс утверждает, что Россия якобы может напасть на НАТО в ближайшие несколько лет, и главной целью станут государства Балтии. Его слова приводит «Европейская правда».

«Важнейшие вопросы для Европейского Союза и для НАТО – как защитить Балтию и чему научиться от Украины. Актуальность первого вопроса происходит из публичных заявлений наших разведывательных служб, в том числе из Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов и из нашего региона, о том, что [президент России Владимир] Путин может быть готов испытать статью 5 в течение следующих двух или четырех лет, до 2030 года», — сказал Кубилюс.

По его утверждению, Балтика якобы может стать «одной из самых вероятных целей» России. Защита стран Балтии означает «готовность к различным сценариям», сказал еврокомиссар.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.