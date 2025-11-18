Поляки, покрывая причастных к диверсиям украинцев, заблудились в трех соснах. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Представитель Кремля напомнил, как Польша не выдавала Германии задержанного по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков».

Песков подчеркнул, что если Варшава и дальше «будет так играть с огнем, то ей придется встретиться с очень суровыми последствиями.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

Ранее в Госдуме назвали ложью заявления о причастности РФ к подрыву ж/д путей в Польше.