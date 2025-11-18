Картаполов: у Польши нет доказательств, что РФ причастна к подрыву ж/д путей

Обвинения России в подрыве ж/д путей в Польше не имеют под собой оснований, доказательств у польской разведки нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

«Польская разведка вместе с польской властью живет по самым выдающимся заветам доктора Геббельса: чем страшнее ложь, тем легче в нее верить», — сказал депутат.

По его словам, Варшава может говорить что угодно, но «никаких доказательств у них нет и не будет, потому что это ложь».

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава-Люблин.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о причастности России к этим инцидентам.

Ранее генсек НАТО предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше.