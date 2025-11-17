На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши назвал повреждение на железной дороге «диверсией»

Премьер Польши Туск: повреждение железной дороги на Украину вызвано диверсией
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что повреждение железнодорожной линии, ведущей на Украину, произошло в результате диверсии. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«На железнодорожной линии Варшава-Люблин (станция Мика) произошла диверсия. Взрыв взрывного устройства повредил железнодорожные пути», — написал Туск.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Как уточнила радиостанция RMF24, речь идет о важной железнодорожной линии №7, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе.

Ранее в Польше заявили, что инцидент с залетевшими БПЛА был серьезнее, чем считалось раньше.

