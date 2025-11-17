Генштаб Польши после диверсии заявил о подготовке нападения на страну

На Польшу, вероятно, готовится вооруженное нападение. Об этом заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, пишет Rzecz Pospolita.

«Противник начал подготовку к войне. <...> Создаются условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — считает генерал.

По его словам, противник пытается подорвать доверие населения Польши к правительству, а также к Вооруженным силам и полиции. Кукула подчеркнул, что сейчас все зависит от позиции страны, от того, сумеют ли власти «сдержать противника» или наоборот «подтолкнут его к агрессии». О каком именно противнике идет речь, генерал не уточнил.

До этого премьер-министр Польши Дональд в соцсети Х назвал диверсией повреждение железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. Отмечается, что повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

О диверсии также заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик. Он отметил, что в последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

