Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция проводилась на RuTube-канале ведомства.

По ее словам, глава индийского МИД будет находиться в Москве с официальным визитом в качестве главы делегации для участия в совете главы правительства Шанхайской организации сотрудничества.

Она добавила, что представители стран обсудят действующие и предстоящие политические контакты, а также проведут сверку часов по ключевым международным и региональным сюжетам, включая сотрудничество в рамках ШОС, БРИКС, ООН и G20.

10 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готовится к визиту президента России Владимира Путина в Индию, который намечен на конец текущего года. По его словам, подготовка к поездке ведется активно, а в Кремле рассчитывают, что визит будет содержательным.

Издание Economic Times писало, что Россия и Индия готовят соглашение, которое должно защитить права индийских работников в РФ и в ближайшие годы увеличить их число. По информации журналистов, договоренность об этом может быть заключена во время визита Путина в Индию.

Ранее Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов.