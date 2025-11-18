Политолог назвал пиаром требование депутатов Рады уволить Ермака

Требование партий «Европейская солидарность» и «Голос» уволить главу офиса президента Украины Андрея Ермака — классический пиар. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко. Эксперт считает, что указанные политобъединения не являются оппозиционными.

«Это может быть попыткой вклиниться в передел власти. Политические силы хотят представить себя в глазах электората якобы честными, не коррумпированными и радеющими за интересы простого народа», — отметил Скачко.

Политолог уверен, что отставка Ермака и правительства Украины сейчас маловероятны, поскольку они вполне устраивают западных кураторов.

Накануне «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку Ермака и кабинет министров.

Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Кремль заявил о последствиях для Украины из-за коррупционного скандала.