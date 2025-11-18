На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль заявил о последствиях для Украины из-за коррупционного скандала

Песков о коррупции на Украине: ЕС подумает, прежде чем отправлять деньги Киеву
true
true
true
close
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Страны Европы теперь будут думать перед тем, как отправлять средства Украине из-за коррупционного скандала в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Трудно сказать, во что это выльется. Стоит констатировать, что скандал вряд ли останется без последствий. Из Европы слышим, что те 10 раз подумают прежде, чем отправлять деньги в Киев. Последствия на лицо», — сказал он журналистам.

Накануне оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров.

До этого газета La Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз. Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

Ранее Economist сообщил об удивлении Зеленского масштабами коррупционных обвинений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами